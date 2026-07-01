Luka La Gvajra pretvorena je u improvizovanu mrtvačnicu, jer bolnički kapaciteti više ne mogu da prime veliki broj nastradalih.

Upravo odatle stižu uznemirujući snimci koji svedoče o razmerama tragedije.

Na video-snimku vide se redovi kovčega i tela žrtava, dok forenzičke ekipe u zaštitnoj opremi neumorno rade na identifikaciji stradalih. Članovi porodica, slomljeni od bola, prolaze kroz područje luke u nadi da će pronaći i preuzeti tela svojih najmilijih. Istovremeno, radnici istovaraju džakove živog kreča, koji se koristi tokom zbrinjavanja velikog broja tela.

Krucijalni zadatak nadležnih u ovom trenutku jeste identifikacija žrtava i njihova predaja porodicama, dok broj poginulih iz časa u čas raste. Privremena mrtvačnica formirana je nakon što su postojeći kapaciteti bili rapidno preopterećeni usled velikog broja stradalih.

Dva snažna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, pogodila su sever Venecuele u razmaku kraćem od jednog minuta, ostavljajući za sobom hiljade srušenih objekata i desetine hiljada ljudi bez krova nad glavom. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima, iako nade iz dana u dan postaju sve manje.

Ujedinjene nacije upozoravaju da se zemlja, pored razorne materijalne štete, suočava i sa ozbiljnom humanitarnom krizom.

Zdravstveni sistem je pod ogromnim pritiskom, a stručnjaci upozoravaju na povećan rizik od zaraznih bolesti zbog velikog broja raseljenih ljudi i otežanih sanitarnih uslova. Međunarodne spasilačke ekipe i humanitarne organizacije nastavljaju da pristižu u najteže pogođena područja kako bi pomogle stanovništvu.

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