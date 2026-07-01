Žena naoružana nožem preminula je danas nakon što je na nju pucala policija u restoranu u Parizu, saopštilo je parisko tužilaštvo, dodajući da je stradala žena “bila u stanju neuračunljivosti”.

“Prema početnim informacijama koje je tužilaštvo dobilo, a koje podležu proveri, policija je pozvana na lice mesta zbog žene za koju je opisano da je bila u stanju mentalnog rastrojstva u restoranu“, objasnilo je tužilaštvo, prenela je BFMTV.

U saopštenju se dodaje da su policijski službenici koji su reagovali na dojavu objasnili da se pojavila žena sa nožem i napala policajku.

“Ispaljeno je nekoliko hitaca i žena je proglašena mrtvom na licu mesta“, navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je sudija izašao na lice mesta.

Istraga će utvrditi sve okolnosti incidenta, navodi Bfmtv, prenosi Tanjug.