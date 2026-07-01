Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2.295 ljudi, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez. Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povređeno 11.267 osoba, a da je 6.461 osoba spasena, prenosi El Pais.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez, proglasila je sedam dana nacionalne žalosti za žrtve zemljotresa, počevši od ove srede, navodi španski list.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira i glavni grad Karakas. Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je edan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.