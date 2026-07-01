Razlog nisu bili ni cena ni izgled kuće, već detalj koji su korisnici primetili na fotografijama objavljenim uz oglas.

Reč je o porodičnoj kući sa tri spavaće sobe u mestu Tojnton St Peter u engleskoj grofoviji Linkolnšir, koja je bila ponuđena na prodaju za oko 220.300 evra.

Na prvi pogled obična kuća, a onda je usledio šok

Spolja i u većem delu enterijera kuća izgleda kao sasvim uobičajen porodični dom. U oglasu su predstavljeni prostrani dnevni boravak, kuhinja, tri spavaće sobe i veliko dvorište.

Međutim, fotografije radne sobe na spratu privukle su ogromnu pažnju.

Na zidovima i policama nalazila se kolekcija istorijskih vojnih predmeta povezanih sa nacističkom Nemačkom, među kojima su bile kacige, zastave, uniforme, statue i drugi eksponati iz perioda Trećeg rajha, prenosi GB News.

Društvene mreže preplavile reakcije

U samom oglasu nije bilo nikakvog objašnjenja niti pomena kolekcije, pa su fotografije izazvale brojne komentare korisnika društvenih mreža.

Dok su pojedini prizore opisivali kao "šokantne", "jezive" i "uznemirujuće", drugi su se pitali zbog čega vlasnik nije uklonio predmete pre nego što je fotografisao kuću za prodaju.

Oglas ubrzo nestao sa sajta

Kuća je prvobitno bila oglašena na popularnoj platformi Rightmove, ali je oglas ubrzo uklonjen.

Iako se nekretnina i dalje može pronaći na sajtu OnTheMarket, više nije označena kao dostupna za kupovinu.