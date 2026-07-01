U trenutku kada se u međunarodnim političkim krugovima sve češće govori o mogućim posledicama rata u Ukrajini, pojedine izjave izazivaju veliku pažnju javnosti.

Među njima je i najnovija objava američkog novinara Takera Karlsona, koji je izneo procenu o mogućem daljem razvoju sukoba i upozorio na njegove potencijalne posledice po Evropu.

Američki novinar Taker Karlson napisao je na društvenoj mreži Iks da bi rat u Ukrajini uskoro mogao da preraste u oružani sukob u Evropi. Prema njegovim rečima, takav scenario mogao bi da zahvati i evropske gradove u kojima se školuju deca, dok, kako tvrdi, na Zapadu gotovo niko na to ne obraća pažnju.

„Rat u Ukrajini samo što nije prerastao u oružani sukob u Evropi, uključujući gradove u kojima se školuju vaša deca. Izgleda da na Zapadu na to niko uopšte ne obraća pažnju“, napisao je Karlson u objavi na društvenoj mreži Iks.

Karlson je i ranije javno iznosio stavove o ratu u Ukrajini, a ocenjuje se da spada među najuticajnije konzervativne američke novinare koji oblikuju javno mnjenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoje stavove redovno iznosi i na svom Jutjub kanalu.

Govoreći o američkoj politici prema ratu u Ukrajini, Karlson je na svom Jutjub kanalu izneo i procenu da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negativno gleda na taj oružani sukob zato što, prema njegovom mišljenju, on direktno ugrožava interese Sjedinjenih Američkih Država.