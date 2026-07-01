Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu protiv Sjedinjenih Američkih država. Voditeljka i influenserka iz BiH, Hana Hadžiavdagić oglasila se nekoliko sati pred početak utakmice.

Hana je pokazala da je svim srcem navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, te je za gledanje utakmice na Svetskom prvenstvu čak i psa pripremila.

Hana za psa nabavila dres

Ona je uslikala bišona sa dresom "Zmajevi BiH" i nasmejala sve na mrežama.

Potom je podelila i kadrove u donjem delu bikinija dok je dres reprezentacije vezala i pokazala trbušnjake, a u ruci je nosila fudbalsku loptu.

Odustala od VTO

Podsetimo, Hana je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca.

"Da li ste još uvek u procesu VTO? Ja tek treba da idem, pa zato pitam", glasilo je pitanje na koje je Hana odgovorila:



"Nismo, odustali smo nakon nekoliko neuspelih pokušaja. Imamo jedno drugo i to je nama sasvim dovoljno" - odgovorila je tada voditeljka.

Ona se nedavno osvrnula i na komentare sa kojima se žene često susreću, a koje ih povređuju.

- Rodi sebi jedno dete. Biće ti žao da ostariš sama - jedna je od rečenica koju je podelila, a uz koju je dodala komentar: "Tuđe roditeljstvo nije tvoj projekat".

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