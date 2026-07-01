Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,536 miliona barela na kraju nedelje koja se završava 26. juna, na najniži nivo od maja 1983. godine, na 325,655 miliona, prema nedeljnom izveštaju Uprave za energetske informacije Ministarstva energetike zemlje.

Najniži nivo strateških rezervi bio je 324,116 miliona barela na kraju nedelje koja se završila 20. maja 1983. godine.

Američke strateške rezerve nafte su u padu od septembra 2021. godine, a za manje od dve godine (do avgusta 2023. godine) povučeno je približno 275 miliona barela, ili oko 45 odsto. Posle toga, rezerve su počele da se obnavljaju.

Ukupno je manje od 70 miliona barela nafte vraćeno u rezerve tokom dve i po godine. Nivo ostaje skoro upola niži od nivoa iz septembra 2021. godine, koji je iznosio 620 miliona barela.

U martu je ministar energetike Kris Rajt objavio da Sjedinjene Države planiraju da oslobode 170 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi nafte, a zatim da ih dopune sa 200 miliona barela tokom naredne godine. Oslobađanje navedenih 172 miliona barela trajaće približno 120 dana.

Ako se planiranih 172 miliona barela oslobodi iz strateških rezervi nafte, u rezervi bi moglo da ostane manje od 250 miliona barela. Ovo bi mogao biti najniži nivo otkako se vodi evidencija, koja datira od avgusta 1982. godine.