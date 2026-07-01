Nemačka vlada odobrila je danas nacrt zakona o obaveznom pozivanju vojnih rezervista na obuku koji je deo planova za povećanje broja vojnika i vojne sposobnosti Nemačke da se odbrani od moguće ruske agresije.

Nemačka planira da udvostruči svoj rezervni sastav do sredine sledeće decenije na najmanje 200.000 vojnika, prenosi Rojters navodeći da je zacrtani cilj da nemačka vojska ima 260.000 aktivnih vojnika.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je više puta upozorio da Nemačka mora da bude spremna za rat i mora da poboljša sposobnost brzog mobilisanja snaga u slučaju velikog sukoba na tlu Evrope.

On je potvrdio da nemačko ministarstvo odbrane smatra da oslanjanje na dobrovoljno učešće u vojsci više nije dovoljno s obzirom na bezbednosnu situaciju u Evropi.

Bundestag bi trebalo da razmotri nacrt ovog zakona posle letnje pauze, a ministarstvo očekuje da će zakon stupiti na snagu početkom sledeće godine.