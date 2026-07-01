Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađanom godinama unazad žive u skladnom braku punom ljubavi.

Njih dvoje imaju troje dece, a Slađa je pre braka sa folkerom rodila sina, a gdinama se pri;alo da sa Trajkoviíma nije u kontaktu.

Njen sin se zove Nikola, ima vi[e od 30 godina i živi i radi u Americi, daleko od majke.

- Pričalo se da Slađa krije da ima sina, da Đani i on ne razgovaraju i da to dete niko ne viđa. Navodno, prvi sin je zamerio Slađi kako je obezbedila troje dece, a njemu nije dala ništa, ali to nije tačno. Ta tema jako boli Slađu, to da se priča kako sin traži Đanijeve pare i da su zato u lošim odnosima. Istina je da se ne viđaju često, jer on živi i radi u Americi, ali dolazi on u Beograd i tada se vide. On je sa Milošem, Markom i Sofijom u kontaktu, čuju se, kao i sa Slađom i Đanijem. Kada dobili prvog sina Miloša Đani je rekao Slađi da svoje prvo dete može da dovede da živi sa njima, ali njemu je u Americi bilo super, išao je u školu, imao drugare i on nije hteo da se vraća u Srbiju - rekla je Slađina prijateljica jednom prilikom, a nakon toga se, tim povodom, oglasila i Slađa.

- Nikada to nisam krila, uvek kažem da imam četvoro dece. Đanija on gotivi, kao i Đani njega. On živi i radi u Americi, završio je dva fakulteta, prelep je i pametan momak. Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe. Naš sin je momak, ostvaren, nije dete. Mnogo je godina prošlo kako nisam sa tim čovekom. Nikola, kad može, dođe u Beograd i tada se svi viđamo sa njim - rekla je Slađa svojevremeno, prenosi "Skandal".

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