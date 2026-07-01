Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks ocenio je da postoji dubok raskorak između događaja na frontu u Ukrajini i poruka koje, prema njegovim rečima, dolaze od evropskih političara.

Govoreći u emisiji na jednom Jutjub kanalu, izneo je niz ocena o trenutnoj vojnoj i političkoj situaciji, upozoravajući i na posledice nastavka zaoštravanja odnosa sa Rusijom.

Saks smatra da se borbe na frontu dodatno intenziviraju i tvrdi da ukrajinske oružane snage trpe velike gubitke u ljudstvu. Istovremeno, ocenjuje da ruska vojska ne samo da zadržava postojeće položaje, već ih i učvršćuje, uz postepeno napredovanje na terenu.

Posebno je kritikovao izjave koje dolaze iz evropskih prestonica. Prema njegovim rečima, uprkos onome što vidi kao preokret u korist Moskve, pojedini evropski političari i dalje govore o mogućnosti pobede Kijeva nad Rusijom.

Takav pristup nazvao je apsurdnim i neshvatljivim, uz tvrdnju da postoji veliki jaz između političke retorike i stvarne situacije na ratištu.

Američki profesor upozorio je i na, kako smatra, opasnu retoriku usmerenu prema Ruskoj Federaciji. Naglasio je da je Rusija nuklearna sila i upozorio evropske političare da izbegavaju poteze koji bi mogli dodatno da podignu nivo tenzija.

Govoreći o političkoj situaciji na Zapadu, Saks je ocenio da u zapadnom političkom establišmentu nedostaje odgovornih i razboritih lidera. Posebnu zabrinutost izrazio je zbog postupaka pojedinih manjih država, naročito baltičkih zemalja, za koje je rekao da, po njegovom mišljenju, „rizikuju naše živote“ podsticanjem dalje eskalacije.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije u dnevnom izveštaju navelo je da su ruske jedinice preuzele kontrolu nad naseljima Rovno i Lesno u Zaporoškoj oblasti, kao i Malinovkom u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema podacima koje je objavilo ministarstvo, ukrajinske formacije su tokom prethodna 24 časa izgubile do 1.395 vojnika, kao i 12 jedinica oklopne tehnike.