Majka političarke Nove demokratije Vagija Nestora bila je intubirana na odeljenju intenzivne nege bolnice “Ipokratio“, nakon što je zadobila teške opekotine po celom telu, i uprkos naporima lekara, podlegla je povredama.

Afrodita Nestora je takođe hospitalizovana na Hirurškoj klinici, a njen otac, sa blagim respiratornim problemima, na Pulmološkoj klinici, preneo je Katimerini.

Napadi su se dogodili protekle noći, a meta su bile kuće predsednika Izvršnog komiteta Nove demokratije Soluna Zisisa Joakimovica, bivšeg poslanika Savasa Anastasijadesa i političarke Afrodite Nestore.

U napadu je povređeno i dvoje građana, stanara zgrade gde se dogodio napad, koji su takođe hospitalizovani.

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis poručio je da “tragični kraj" Vagije Nestore potvrđuje ubilačku i nehumanu prirodu slepog nasilja u javnom životu.

"Niko sada ne može ostati neaktivan ili se ograničiti na licemerne reči osude. Nema tolerancije za krv! Legitimitet države i jedinstvo društva sada moraju da proteraju terorizam tamo gde mu je mesto: na margine”, izjavio je on.

Grčka političarka iz stranke Nova demokratija (ND) Afroditi Nestora zadobila je opekotine ekstremiteta u jednom od tri napada koji su danas iztvršeni na članove te stranke u Solunu, preneli su grčki mediji.

Prema prvim nalazima istrage dvojica počinilaca napada na rukovodioce ND u Solunu bacila su kanistere sa zapaljivom materijom na tri kuće u roku od 17 minuta, a potom su pobegli na motociklu.

Prvi napad je zabeležen u 04.18 u Pileji kada su napadači postavili i zapalili bocu sa eksplozinom tečnošću ispred objekta u vlasništvu predsednika Upravnog odbora Nove demokratije Soluna Zisisa Joakimovica.

Nekoliko minuta kasnije, u 4.23, dogodio se napad u solunskom kvartu Tumbi gde su nepoznate osobe bacile kanister sa zapaljivom tečnošću na ulaz stambene zgrade u kojoj živi bivši poslanik ND za Solunski okrug Savas Anastasijades.

Napadači su bacili kanister za zapaljivom tečnošću i na kuću u kojoj živi Afrodite Nestore, a od eksplozije su se zapalila dva automobila i dva motocikla koja su se nalazila u blizini, prenosi Tanjug.