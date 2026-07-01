Pavle Čelik preminuo je u 85. godini života. U nekadašnjoj zajedničkoj državi SFRJ bio je deo rukovodstva tadašnje milicije, a obavljao je i dužnost direktora Kadetske škole u Tacenu.

Bio je odlikovan Časnim znakom slobode Republike Slovenije, a od 2001. godine bio je i počasni građanin grada Ljubljane.Čelik je bio i jedan od najznačajnijih rukovodećih kadrova slovenačke milicije u vreme demokratizacije i procesa osamostaljenja Slovenije. Takođe je bio među ključnim učesnicima akcije "Sever", prenosi RTV SLO.

Pre, tokom i nakon osamostaljenja Slovenije jedno vreme je obavljao dužnost načelnika uniformisane policije. Godine 1993. odlikovan je Časnim znakom slobode Republike Slovenije za izuzetne zasluge u odbrani slobode i učvršćivanju suvereniteta Republike Slovenije.Nakon odlaska u penziju 1993. godine, bio je jedan od istaknutijih komentatora rada policije u medijima. Pošto je bio nosilac Časnog znaka slobode Republike Slovenije, njegova sahrana biće održana uz vojne počasti.