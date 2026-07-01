Zvaničnici su za Volstrit džurnal (WSJ) naveli da je Tramp o daljim udarima na Iran poslednjih dana vodio više razgovora sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom i načelnikom Združenog generalštaba generalom Denom Kejnom.

Razgovori su se fokusirali na to da li Sjedinjene Američke Države treba da odustanu od pregovora i nastave napade velikih razmera na Iran, rekli su zvaničnici, što bi bio potez za koji su neki od njih rekli da bi predstavljao "završetak posla" u Iranu.

Iako nije doneo konačnu odluku, Tramp je rekao pomoćnicima da veruje da bi još jedna runda napada velikih razmera mogla da omete diplomatiju i našteti šansama Vašingtona da konačno demontira iranski nuklearni program.

List navodi da je američki predsednik naznačio spremnost da dozvoli da se indirektni pregovori sa Iranom u Kataru produže i nakon roka od 60 dana, do 18. avgusta, kao i da je Tramp saglasan da se nastavi izvođenje ograničenih udara na iranske mete, ako Teheran prekrši uslove privremenog sporazuma koji je trenutno na snazi, kao što se to u poslednje vreme više puta desilo.

Iran je juče saopštio da se neće sastati sa visokim američkim izaslanicima koji su došli u region Bliskog Istoka, kao i da dve strane još moraju da razrade uslove prekida vatre koji su potpisale pre dve nedelje, pre nego što mogu da se pozabave težim temama, kao što su moguća ograničenja nuklearnog programa.

Razvoj događaja je pokazao da dve zemlje imaju različite poglede na ključne stubove početnog okvira potpisanog memoranduma, koji poziva Iran da prekine kontrolu nad Ormuskim moreuzom u zamenu za finansijske podsticaje, i da uspostavi 60-dnevne pregovore kako bi se postigao trajni mirovni sporazum.

Nakon potpisivanja memoranduma Sjedinjenih Američkih Država i Irana 18. juna, brodski saobraćaj je delimično nastavljen kroz Ormuski moreuz, kojim je pre izbijanja rata 28. februara prelazila jedna petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Iranski zvaničnici su nakon potpisivanja memoranduma kazali da imaju pravo da upravljaju saobraćajem zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi na drugoj strani strateškog plovnog puta, i da će uvesti putarine sredinom avgusta, kada istekne period od 60 dana.

Nakon takvih najava Irana, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens je rekao da će Iran biti sprečen da naplaćuje putarinu kroz Ormuski moreuz.