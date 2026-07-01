Misija NATO-a za kontrolu vazdušnog prostora iznad Bugarske je prva reagovala. Bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je lovac MiG-29 presreo putnički avion ubrzo nakon što je prešao severnu granicu zemlje duž reke Dunav, javlja News.Az, pozivajući se na Poljski radio.

Turska je takođe poslala dva lovca F-16 da prate avion dok je nastavljao svoju rutu, izvestio je BNT, pozivajući se na nezvanične izvore.

Prema emiteru, avion je dva puta aktivirao signal za uzbunu - jednom pre ulaska u bugarski vazdušni prostor i ponovo nakon što je napustio turski vazdušni prostor. Avion se na kraju vratio blizu Kipra i sleteo u Burgas, u Bugarskoj, gde su ga ponovo pratili bugarski borbeni avioni dok je ponovo ulazio u vazdušni prostor zemlje.

Izraelski mediji su ranije izvestili da su dva izraelska borbena aviona takođe podignuta nakon što je pilot poslao lažno upozorenje na otmicu.

Portparol LOT-a Kšištof Močulski rekao je Poljskoj novinskoj agenciji (PAP) da je incident izazvan pogrešno konfigurisanim transponderom, koji je prenosio kod pretnje. Pilot je kasnije potvrdio kontroli leta da je alarm bio lažan.

„Verovatno je bila ljudska greška, ali će se ovo istražiti“, rekao je Močulski, dodajući da su takvi incidenti „apsolutno izuzetan događaj“ koji se praktično nikada ne dešava. Rekao je da će događaj biti prijavljen nadležnim organima u skladu sa standardnim procedurama.

Nakon sletanja u Burgas, proglašena je uzbuna za krizne situacije i avion je udaljen od kritične infrastrukture dok su službe za vanredne situacije obavljale standardne provere, javila je BNT. Televizijska kuća je saopštila da niko od putnika ili članova posade nije povređen.