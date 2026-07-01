Rekli su da je jedna osoba poginula kada je na automobil palo drvo.

Zvaničnici su naveli da su u oluji oštećene desetine kuća i vozila u 60 gradova i sela, kao i da je samo u Bukureštu prijavljeno gotovo 2.000 poziva za pomoć, preneo je portal Digi24.

Zvaničnici su rekli da su policija i vatrogasci raspoređeni u nekoliko okruga i da su angažovani u evakuaciji stanovništva iz poplavljenih kuća, kao i u čišćenju nanosa.

Istakli su da je poplavljeno nekoliko metro stanica u Bukureštu.

Oluji je prethodio toplotni talas sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusovih u pojedinim delovima zemlje u ponedeljak i utorak.