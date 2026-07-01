Ako ovog leta krećete kolima u Grčku, dobro otvorite oči.

Jedan trenutak nepažnje može skupo da vas košta i to bukvalno. Kazne su ove godine ozbiljno pooštrene, a grčka policija više nema nimalo tolerancije, posebno prema turistima.

Mnogi naši vozači i dalje voze kao kod kuće malo brže, parkiraju „na minut“, jave se na telefon u vožnji… E pa, u Grčkoj to može da vas udari po džepu brutalno.

Najveća promena odnosi se na brzinu u turističkim mestima.

U mnogim primorskim naseljima ograničenje više nije 50 km/h, već samo 30 km/h.

To znači da ako kroz letovalište prođete sa 50 na sat, već ste u prekršaju.

Kazna?

Odmah 150 evra.

Ako preterate više, kazna skače na 350 evra, a uz to možete ostati i bez vozačke na 20 dana.

I tu problem tek počinje.

Ako vas zaustave i utvrde prekršaj, nema mnogo rasprave. Molbe i objašnjenja uglavnom ne pomažu.

Posebno obratite pažnju na parking.

Ono naše „stao sam samo na minut“ u Grčkoj ne prolazi.

Nepropisno parkiranje može vas koštati 80 evra, ali još gore mogu da vam skinu tablice.

Da, bukvalno.

A onda kreće prava muka: policijska stanica, plaćanje kazne, čekanje da vam vrate tablice.

Telefon za volanom? Takođe ozbiljan problem.

Ako pričate bez handsfree uređaja - kazna je 100 evra.

Za pojas je još gore.

Kazna za nevezivanje ide i do 350 evra.

Ako putujete s decom, ni tu nema opuštanja.

Mala deca moraju u auto-sedište, a niža deca u buster. Grci to strogo kontrolišu.

Još jedna stvar koju mnogi zaborave, obavezna oprema.

Auto-apoteka mora da bude važeća i u roku.

Ako nije, kazna je 30 evra.

Protivpožarni aparat je takođe obavezan.

Ako ga nemate ili mu je istekao atest, kazna ide 80 evra.

Ali ni do Grčke nije bez rizika.

Ako idete preko Severne Makedonije ili Bugarske, pazite i tamo.

U Severnoj Makedoniji rade nove kamere na auto-putu koje mere brzinu.

Kazna može da vas sačeka već na izlazu iz zemlje.

U Bugarskoj obavezno proverite vinjetu.

Bez nje kazna ide od 150 do čak 1.500 evra.

Najvažnije od svega, sve kazne moraju da se plate.

Danas je sve povezano elektronski i neplaćene kazne mogu da vas sačekaju baš kad krenete kući.

A tada odmor lako može da se pretvori u veliki stres.

Zato savet svih koji često voze do Grčke glasi jednostavno: vozite smireno, pratite znakove i ne pokušavajte da se „provučete“.

Na putu do mora strpljenje je daleko jeftinije od kazne.