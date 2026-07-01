Dečaka, kojeg je agencija Rojters identifikovala kao Klibera Morana, spasioci su izvukli iz ruševina rano u utorak. Prema navodima venecuelanskih vlasti, on je jedini prijavljeni preživeli pronađen šestog dana spasilačkih operacija.

Moran je izvučen iz zgrade Los Korales Garden 1 u saveznoj državi La Gvaira, zahvaljujući spasiocima iz Jordana, saopštila je vršiteljka dužnosti predsednice Venecuele, Delsi Rodriez, u poruci objavljenoj na Telegramu.

Venecuelu su prošle srede pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, u razmaku kraćem od jednog minuta. Prema navodima vlasti i spasilačkih timova, mnoge zgrade su se urušile, a hiljade ljudi ostale su zatrpane ispod ruševina.

Rodrigez je navela da Moran ima tri godine, dok ga je predsednik Nacionalne skupštine Horge Rodrigez opisao kao dvogodišnjaka. U poruci se dodaje da je dečak prevezen na medicinsko lečenje.

„Moramo sačuvati nadu da ćemo nastaviti da pronalazimo ljude žive ispod ruševina“, rekao je Horge Rodrigez u televizijskom obraćanju. „Rano jutros spasen je dvogodišnji dečak, koji trenutno prima medicinsku negu u zdravstvenoj ustanovi u Karakasu.“

Pošiljka Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), koja sadrži 47 tona humanitarne pomoći, stigla je u Venecuelu u utorak, saopštio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. On je dodao da će ta oprema pomoći u pružanju podrške deci i porodicama kojima je pomoć najpotrebnija.

Pošiljka uključuje hitne medicinske komplete za pružanje urgentne zdravstvene zaštite, uključujući sredstva za bezbedne porođaje, negu novorođenčadi, sprečavanje bolesti i njihovo lečenje, dodao je Dižarik.

Vlada je saopštila da je poginulo više od 1.900 ljudi, dok je više od 10.000 povređeno. Stručnjaci smatraju da je stvarni broj žrtava znatno veći, jer se svakodnevno iz ruševina izvlače nova tela, dok mrtvačnice teško uspevaju da se izbore sa velikim prilivom nastradalih.

Među preživelima se razvija humanitarna kriza. Agencije Ujedinjenih nacija izrazile su zabrinutost zbog zdravstvenih rizika kojima su izložene hiljade raseljenih ljudi koji već danima spavaju na otvorenom ili u pretrpanim i nehigijenskim skloništima.

Prema procenama NASA-e, u zemljotresima je oštećeno ili uništeno gotovo 59.000 zgrada, što znači da bi broj pogođenih ljudi mogao da se meri stotinama hiljada. UNICEF je u utorak saopštio da je širom zemlje oko 680.000 dece potrebno humanitarna pomoć, piše Gardijan.