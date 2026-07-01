Na prodaju je dvosoban stan u mestu Nea Flogita, ukupne površine 57 kvadratnih metara, uz terasu od približno 15 kvadrata, navodi se u oglasu u jednoj Fejsbuk grupi.

U oglasu se navodi da je nekretnina novije gradnje i da se nalazi u odličnom stanju, pa budući vlasnik neće imati dodatnih ulaganja odmah nakon kupovine. Među glavnim adutima stana izdvaja se prostrana terasa od oko 15 kvadrata, savršena za uživanje na otvorenom tokom leta.

Plaža na svega 200 metara

Stan je udaljen svega 200 metara od mora, pa se do plaže može stići za nekoliko minuta laganog hoda.

U blizini se nalazi i dobro opremljen market, što budućim vlasnicima, ali i onima koji planiraju da nekretninu izdaju turistima, pruža dodatnu pogodnost.

U oglasu nije navedena cena nekretnine.

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