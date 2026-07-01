Lukašenko u svojoj izjavi kaže kako "nisu bili suagresori", iz čega proističe da je beloruski predsednik mislio da je Rusija agresor na Ukrajinu.

-Zar mi treba da idemo da ratujemo u Ukrajini za tuđu volju? Hoćemo li tamo da budemo topovsko meso, kako vojska kaže? Ja hoću da građevinari grade, a ne da drže mitraljez ili automat u rukama - izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u nedavnom obraćanju, pa dodao:

-Zato ne verujte nikome ko kaže da mi želimo bilo kakav rat. Mi nismo započeli nikakav rat. Nismo bili nikakvi suagresori. Proći će vreme, i jednog dana ću vam ispričati kako je sve počelo. Mi to ne želimo - dodao je Lukašenko.