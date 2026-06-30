Predsednik SAD Donald Tramp pohvalio je kineski model državljanstva i pozvao američki Kongres da zakonom ukine automatsko pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud SAD zaustavio njegov pokušaj da to uradi izvršnom naredbom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Trut soušal“ čestitao predsedniku Kine Si Đinpingu i Kini zbog sistema koji ne priznaje državljanstvo samo na osnovu rođenja na teritoriji države.

- Želeo bih da čestitam predsedniku Siju i Velikoj Državi Kini na njihovoj ogromnoj pobedi u vezi sa državljanstvom po rođenju - napisao je Tramp.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se u Sjedinjenim Američkim Državama ponovo otvorila jedna od najosetljivijih imigracionih tema: da li dete rođeno na američkom tlu treba automatski da dobije američko državljanstvo.

Tramp: Kongres može lako da ispravi odluku sudaTramp je poručio da Vrhovni sud nije dao zeleno svetlo njegovoj uredbi, ali da se stvar može rešiti kroz zakon u Kongresu.

- Vrhovni sud je zadržao pravo na državljanstvo po rođenju, što je loše za našu zemlju, ali to možemo lako da ispravimo u Kongresu kroz zakon - napisao je predsednik SAD.

Time je Tramp praktično prebacio političku bitku sa Bele kuće na Kapitol Hil.

Pošto izvršna naredba nije prošla kako je želeo, sada traži da republikanci i njegovi saveznici u Kongresu pokušaju da zakonski promene sistem koji u Americi važi više od jednog veka.

Kineski model kao primer za Trampa

Kina ne primenjuje američki model državljanstva po rođenju.

Kinesko državljanstvo zasniva se prvenstveno na poreklu, odnosno na principu koji se naziva ius sanguinis — pravo krvi.

To znači da dete rođeno u Kini ne postaje automatski kineski državljanin samo zato što je rođeno na kineskoj teritoriji. Da bi steklo kinesko državljanstvo rođenjem, najmanje jedan roditelj mora biti kineski državljanin.

Upravo taj model Tramp sada ističe kao primer.

Za njega je ključna razlika između državljanstva po mestu rođenja i državljanstva po poreklu. Američki sistem, zasnovan na automatskom državljanstvu za skoro sve rođene u SAD, Tramp vidi kao problem za državu i kao podsticaj za ilegalnu imigraciju.