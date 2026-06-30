Moskva upozorava svoje protivnike na sastancima da su militarizacija Evrope i retorika o ratu protiv Rusije opasni i neodgovorni, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

„Ovo je opasno i neodgovorno“, rekao je Poljanski za ruske medije, komentarišući povećanje vojnih budzeta evropskih država u svetlu razgovora o mogućem budućem ratu sa Moskvom.

Poljanski je takođe komentarisao vest da je parlament Finske ukinuo zabranu uvoza, transporta i raspoređivanja nuklearnog oružja u zemlji.

On je istakao da građani Finske treba da shvate da donošenjem takvih odluka namerno čine svoju zemlju potencijalnom metom u slučaju većeg ili lokalnog sukoba, jer će vojska odgovoriti na takve akcije.

Evropska unija se namerno kreće ka konfrontaciji sa Moskvom, ocenio je on.

„Po mom mišljenju, ovaj blok je promenio svoju prirodu, transformišući se iz ekonomske unije u vojnu i rusofobsku“, rekao je Poljanski za ruske medije.

Diplomata je takođe naglasio da Rusija mora da ostane oprezna i da ima u vidu potencijalne akcije EU.