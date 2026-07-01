Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most će od danas biti otvoren za građane, a za vreme eksploatacije o njegovoj sigurnosti i održavanju staraće se pontoniri Rečne flotile koji su uspostavili mostovno mesto prelaska.

Planirano je da, ukoliko vodostaj reke bude dozvoljavao, pontonski most bude u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, pontonski most je nosivosti 20 tona, dužine 345 metara i moći će da ga koriste pešaci i vozila gradskih službi ukupne mase do 20 tona.

Dodaje se da su tokom prevoženja elemenata mosta rekom i njegovog postavljanja uvežbavane radnje i postupci u realizaciji namenskih zadataka pontonirskih jedinica, čime je dodatno unapređena njihova osposobljenost. U saopštenju se naglašava da pripadnici Vojske Srbije, na veliko zadovoljstvo građana Beograda, godinama unazad premošćavaju Dunav od zemunske obale do Velikog ratnog ostrva.