"Naftne kompanije moraju odmah da snize cene", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social, navodeći da bi cena trebalo da bude oko 2,50 dolara po galonu, preneo je Rojters.

Tramp je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, "nezakonito održavanje visokih cena".

Prošle sedmice predsednik SAD je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cene goriva uprkos padu cena sirove nafte, optužujući ih da iskorišćavaju potrošače.

Cene nafte ove godine naglo su porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadnih iranskih odgovora, što je izazvalo zabrinutost među američkim potrošačima zbog rasta cena goriva.



