"Iran je zatražio sastanak. Održaće se sutra u Dohi", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Ranije danas, izvor upoznat sa razgovorima je izjavio za Rojters će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju sastati u narednim danima u Dohi.

Kasnije, zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi je odbacio te tvrdnje, rekavši da sastanci tehničke radne grupe između Irana i SAD nisu zakazani.

Garibabadi je takođe naglasio da se konsultacije između Irana i Katara u vezi sa obavezama SAD nastavljaju po planu, ali da razgovori tehničke radne u grupe u Dohi nisu potvrđeni.

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