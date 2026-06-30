Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas američki Kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud SAD osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je Vrhovni sud "zadržao pravo na državljanstvo po rođenju", što je, kako je ocenio, "loše za zemlju".

"Vrhovni sud je potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je loše za našu zemlju, ali to možemo lako da ispravimo u Kongresu kroz zakon", napisao je Tramp.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država prethodno je poništio Trampovu izvršnu narednu o ukidanju prava na državljanstvo po rođenju.

Kako je preneo CBS Njuz, Vrhovni sud SAD je ovom odlukom potvrdio pravilo staro više od 100 godina da su skoro svi oni koji su rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama automatski državljani te zemlje.

Pet članova devetočlanog sudskog veća i to sudija Džon Roberts predsedavajući i sudije Sonja Sotomajor, Elena Kejgan, Ejmi Koni Baret i Ketandži Braun Džekson, odlučilo je da se izvršnom naredbom predsednika SAD krši 14. amandman američkog Ustava, dok se sudija Bret Kavano odvojeno, pismeno izjasnio da se Trampovim ukazom krši savezni zakon.

Sudije Klarens Tomas, Samjuel Alito i Nil Gorsač su se izjasnili da se Trampovom izvršnom naredbom ne krši Ustav.

"Državljanstvo, i tada i sada, je bilo pravo na slobodno učešće u našoj političkoj zajednici. Tvorci 14. amandmana proširili su to obećanje na svaku slobodno rođenu osobu u ovoj zemlji. Mi danas ispunjavamo to obećanje", napisao je sudija Roberts u obrazloženju odluke Vrhovnog suda SAD.

Tramp je prvog dana po povratku u Belu kuću potpisao ovu izvršnu naredbu sa ciljem da se ograniči pravo na državljanstva po rođenju kao deo sveobuhvatne akcije protiv imigracije.