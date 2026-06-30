- Egzodus iz Zagreba, da li se dogodio „mali feragosto“? - piše hrtatski medij ističući da hotelijeri smatraju da Zagreb stagnira kada je u pitanju turistički promet upoređujući sa situacijom u Italiji, gde se u avgustu gradovi isprazne jer svi odu na odmor.

U članku se ističe da bi možda malo preterali ako bi jun nazvali zagrebačkim "feragostom" jer se teško može uporediti sa egzodusom Italijana na more koji još uvek praktikuju u avgustu, ali Zagreb je u junu prilično prazan, što su brojke delimično pokazale.

Kako ističu možda je odgovor u korišćenju starih odmora ili možda postoji kombinacija sa spajanjem praznika, ali grad deluje prazno.

Iako još uvek čekaju zvanične turističke podatke u Zagrebu o noćenjima u gradu u junu, od hotelijera i iznajmljivača neslužbeno se može čuti da je promet ove godine bio niži nego prošlog juna.

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