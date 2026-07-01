Pokrenuta je međunarodna potraga za bombašem osumnjičenim za napad u Monaku, u kojem su povređeni ukrajinski tajkun, njegova supruga i dete. Eksplozija je odjeknula u ponedeljak uveče u stambenoj zgradi i potresla sve stanovnike.

Javni tužilac Monaka, izjavio je novinarima da je muškarac u ponedeljak uveče ušao u stambenu zgradu, ostavio paket u predvorju i otišao. Prema njegovim rečima, paket je eksplodirao nekoliko trenutaka kasnije, upravo kada su se ulazu približavali stanari stana u prizemlju.

Francuski mediji navode da su troje povređenih Vadim Jermolajev, njegova supruga i njihovo trinaestogodišnje dete. Jermolajev i njegova supruga prevezeni su u bolnicu sa teškim povredama. Vlasti su potvrdile da je povređeno i dete. Tužilac, ne navodeći njihova imena, rekao je da je žena i dalje životno ugrožena, dok muškarac više nije u kritičnom stanju. Povrede deteta nisu opasne po život.

Šta se vidi na snimcima?

Fotografije sa mesta događaja prikazuju ulaz luksuzne stambene zgrade oštećene u eksploziji. Snimci sa nadzornih kamera zabeležili su osumnjičenog kako nedugo nakon eksplozije beži ka francuskoj granici. Mediji su objavili i snimak navodnog bombaša, obučenog u tamnu majicu i sa šeširom na glavi.

Tužilaštvo u Monaku pokrenulo je istragu zbog pokušaja ubistva, ali napad nije okarakterisalo kao teroristički čin. Paralelna istraga otvorena je i u Francuskoj, a motiv napada i dalje nije poznat. Državni ministar Monaka Christophe Mirmand izjavio je da se čini kako je porodica bila meta napada, dodajući da snimci pokazuju da je osumnjičeni nekoliko puta prolazio tim područjem čekajući žrtve.

Mirmand je dodao da se trenutno ne zna gde se osumnjičeni nalazi.

"Iz Kneževine Monako veoma je lako stići do grada Beosoleja, dovoljno je samo preći ulicu, tako da bi u ovoj fazi bilo teško reći gde se tačno osumnjičeni nalazi", rekao je.

Hitne službe zbrinule su još četiri osobe zbog šoka i posekotina od stakla koje se rasprsnulo usled eksplozije.

Ko je Vadim Jermolajev?

Jermolajev, poreklom iz grada Dnjipra na jugoistoku Ukrajine, osnivač je trgovinsko-industrijske korporacije Alef i postao je jedan od najuticajnijih preduzetnika i građevinskih investitora u regionu. Nekada se nalazio na listi 100 najbogatijih Ukrajinaca časopisa *Forbes Ukraine*, ali se 2019. godine odrekao ukrajinskog državljanstva i uzeo kiparsko.

Ukrajina mu je 2023. godine uvela sankcije, tvrdeći da je održavao poslovne veze sa ruskim kompanijama koje posluju na okupiranim ukrajinskim teritorijama, uključujući Krim. Jermolajev nije bio poznat po proruskim stavovima. Nakon ruske invazije punog obima 2022. godine izjavio je da je njegov privatni avion uništen u ruskom raketnom napadu na aerodrom u Dnjipru.

U intervjuu za *Forbes Ukraine* 2024. godine rekao je da se odrekao ukrajinskog državljanstva jer je želeo "međunarodnu zaštitu".

"Ukrajinski pravosudni sistem, najblaže rečeno, nije idealan, a poreski sistem nije objektivan", rekao je tada.

Pojedini ukrajinski mediji spekulišu da bi napad mogle da organizuju kriminalne grupe zbog navodne umešanosti članova porodice Jermolajev u prevare putem kol-centara u Dnjipru. Prema pisanju lista *Ukrainska Pravda*, Jermolajev živi u Monaku od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Šok u bezbednoj kneževini

Princ Albert II od Monaka osudio je napad kao "gnusan čin" i poručio da su sve bezbednosne službe kneževine mobilisane. Državni ministar Mirmand opisao je bombaški napad kao događaj bez presedana.

"Koliko mi je poznato, ovo je prvi put u istoriji da se ovakav čin dogodio u kneževini", rekao je na konferenciji za novinare.

Napad je šokirao bogatu mediteransku enklavu, gde je nasilni kriminal izuzetno redak. Jedan od stanara iz susedstva izjavio je za francuski medij *Nice-Matin* da je eksplozija odjeknula čitavim područjem.

"Buka je bila jeziva. U Monaku nismo navikli na ovakve događaje. Još smo u šoku", rekao je.

Monako je najpoznatiji po luksuznom načinu života, niskim porezima i trci Formule 1, a dugo je bio magnet za milijardere, poznate ličnosti i poslovnu elitu. Od početka ruske invazije na Ukrajinu postao je i dom brojnim bogatim Ukrajincima, koje nezavisni ukrajinski mediji nazivaju "bataljon Monako".