Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je danas najviši, crveni meteo-alarm u 25 od ukupno 27 najvećih italijanskih gradova zbog opasnosti od smrtonosnog toplotnog talasa koji je zahvatio Italiju i veliki deo zapadne Evrope. Gradovi Kaljari, Katanija i Trst danas su se pridružili grupi od 22 grada koja su već bila pod crvenim meteo-alarmom osim Mesine (žuti alarm) i Ređo Kalabrija (narandžasti alarm), prenosi Ansa.

U ponedeljak je u Đenovi lokalna zdravstvena uprava saopštila da su u bolnici San Martino umrli 86-godišnji muškarac i 74-godišnja žena nakon što su hospitalizovani sa tegobama izazvanim ekstremnim vrućinama.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je saopštila da je u Italiji u poslednja 24 sata zabeleženo pet smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom, ali italijansko ministarstvo zdravstva je reagovalo saopštenjem u kojem se kaže da ne raspolaže takvim podacima.

Marija Rozarija Kampitijelo, šefica odeljenja za prevenciju u italijanskom ministarstvu zdravstva izjavila je za ANSA da italijanska vlada deluje na osnovu stvarnih podataka, dok SZO pravi procene na osnovu statističkih projekcija, ali potvrdila je i da će "nova procena biti urađena u sredu".

Naučnici su upozorili da klimatska kriza izazvana ispuštanjem gasova sa efektom staklene bašte doprinosi čestim i sve intenzivnijim ekstremnim vremenskim pojavama poput toplotnih talasa, suša, super-oluja i poplava.