Američki najskuplji vojni program u istoriji proizveo je borbeni avion koji većinu vremena jednostavno ne funkcioniše.

Prema izveštaju američke Kancelarije za odgovornost vlade (Government Accountability Office – GAO), objavljenom prošle nedelje, lovci F-35 su u potpunosti borbeno sposobni – odnosno mogu da izvrše sve dodeljene zadatke – svega oko 25 odsto vremena.

To predstavlja značajan pad u odnosu na 2021. godinu, kada su ovi avioni bili potpuno borbeno spremni oko 38 odsto vremena.

Istovremeno, stopa borbene sposobnosti F-35, koja pokazuje koliko često avion može da izvrši makar jednu od svojih dodeljenih misija, pala je sa 67 na 44 odsto u istom periodu.

Kako je za portal Responsible Statecraft izjavio Dan Grejzir, direktor programa za reformu nacionalne bezbednosti u Stimson centru:

– Niko ne bi trebalo da bude iznenađen što je nivo operativne spremnosti programa dodatno opao. To je postao uobičajen obrazac kada je reč o F-35.

Veoma niska stopa borbene spremnosti ukazuje na ozbiljne probleme u održavanju ovog programa. Među njima su nedostatak rezervnih delova, problemi sa softverom, veliki zaostaci u remontu, kao i nerešeni problemi sa korozijom na pojedinim avionima.

Kao odgovor na ove izazove, program F-35 pokrenuo je novu strategiju održavanja sa ciljem da do 2030. godine dostigne stopu borbene sposobnosti od 80 odsto, dok bi puna borbena spremnost trebalo da poraste na 65 odsto.

Međutim, za sprovođenje tog plana biće potrebno gotovo 14 milijardi dolara dodatnih ulaganja, pored već procenjenih ukupnih troškova programa koji tokom njegovog životnog veka iznose oko dva biliona dolara.

Grejzir smatra da dodatni novac neće rešiti suštinske probleme programa.

– Zvaničnici programa već su ranije pokušavali sličnim trikovima da poboljšaju rezultate, poput inicijative C2D2 (Continuous Capability Development and Delivery), pokrenute pre gotovo jedne decenije – rekao je on.

Reč je o programu modernizacije softvera za F-35, koji je trebalo da unapredi sposobnosti aviona, ali je na kraju doveo do kašnjenja u razvoju i novih softverskih problema.

– Troškovi programa već su više nego udvostručeni. Posle 25 godina razvoja svima bi trebalo da bude jasno da je F-35 jednostavno zasnovan na pogrešnom konceptu – ocenio je Grejzir.

Slično mišljenje izneo je i Gejb Marfi, analitičar organizacije Taxpayers for Common Sense.

– Kada biste kupili novi automobil koji radi samo 25 odsto vremena, vratili biste se kod prodavca i zahtevali da ga popravi ili vam obezbedi novi. Sigurno ne biste kupili još jedan isti automobil – rekao je Marfi.

Prema njegovim rečima, američki Kongres ne bi trebalo da odobri kupovinu nijednog novog aviona F-35 dok Pentagon i njegovi izvođači ne pronađu način da avioni koji su već kupljeni zaista funkcionišu kako je predviđeno.

Uprkos kritikama, američko Ministarstvo odbrane planira dodatno povećanje ulaganja u program. Pentagon je za fiskalnu 2027. godinu zatražio više od 21 milijarde dolara za nabavku 85 aviona F-35 i prateće troškove, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodni zahtev za 47 aviona F-35 u budžetu za fiskalnu 2026. godinu.