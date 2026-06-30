"Temperature u Mađrskoj danas su išle do maksimalnih 42 stepena Celzijusa u Sečenju i temperaturama preko 40 stepeni Celzijusa u većem delu zemlje, tako da je upozorenje trećeg nivoa na visoke temperature i dalje na snazi", rekao je Mađar i dodao da su vlada i Nacionalni direktorat za upravljanje katastrofama u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i organizacijama, prenosi agencija MTI.

Govoreći o javnom transportu, Mađar je rekao da su ograničenja brzine na snazi na 22 železničke pruge i tri prigradske linije.

On je potvrdio da su 24 Štadler voza postala neoperativna jer su projektovana za maksimalnu radnu temperaturu od 35 stepeni Celzijusa i dodao da stariji vozovi bolje podnosi ekstremne vrućine.

Mađar je zatražio od uprava klimatizovanih objekata, od crkava i od javnih institucija da ostanu otvoreni za građane kao sklonište i osveženje tokom rekordne vrućine.

Premijer se zahvalio na nesebičnom radu vatrogascima, stručnjacima za upravljanje vodama, vojnicima, pripadnicima službi za vanredne situacije, bolničarima, policiji i lokalnim samoupravama, prenosi Tanjug.

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