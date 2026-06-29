Kao razlog za prindno sletanje putničkog aviona portparol aerodroma u Erfurtu je naveo pojavu dima nepoznatog porekla, prenosi nemački nedeljnik Štern.

Prema dostupnim informacijama avion Erbas A321 britanske avio-kompanije Džet2 poleteo je iz Grčke za London, ali tokom leta se aktivirao protivpožarni alarm nakon čega je avion bezbedno sleteo u Erfurtu, potom je evakuisan, a putnici su smešteni i zbrinuti na terminalu.

Avio-kompanija Džet2 je saopštila da će za nastavak leta u London kasnije danas biti obezbeđena druga letelica.

Aerodromska vatrogasna služba nije potvrdila da je u avionu izbio požar, a portparol aerodrom za sada se nije oglasio sa preciznijim informacijama o incidentu, ali Štern navodi da će avion za sada ostati u Erfurtu na tehničkom pregledu.

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