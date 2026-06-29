Prema saopštenju USGS-a, u istom periodu moglo bi da bude zabeleženo i do 210 naknadnih potresa jačine tri stepena Rihterove skale ili više, prenosi „Skaj njuz“.

U zemlji u kojoj je broj žrtava već porastao na 1.450, a desetine hiljada ljudi se i dalje vode kao nestale, novo upozorenje dodatno pojačava strah među stanovništvom, spasilačkim ekipama i vlastima.

Opasnost nije prošla

Stručnjaci navode da je verovatnoća naknadnog potresa jačine najmanje sedam stepeni manja od jednog procenta.

Ipak, postoji sedam odsto šanse da sever Venecuele u narednih sedam dana pogodi potres magnitude najmanje šest stepeni Rihterove skale.

To znači da se najugroženija područja i dalje nalaze u opasnoj seizmičkoj fazi. Čak i slabiji potresi sada mogu biti opasni, jer je veliki broj objekata već oštećen, zidovi su napukli, konstrukcije oslabljene, a ljudi iscrpljeni danima provedenim napolju, u strahu od novih udara.

USGS je naveo da su juče u oblastima Moron i Boka de Aroa zabeležena dva zemljotresa jačine 4,3 i 4,5 stepeni Rihterove skale.

Više od 430 naknadnih potresa

Prema dostupnim podacima, lokalne vlasti u Venecueli prijavile su više od 430 naknadnih potresa od prvih razornih udara.

Ti potresi dodatno otežavaju spasilačke operacije, jer ekipe moraju da ulaze u nestabilne ruševine, često uz rizik da se već oštećene zgrade dodatno obruše.

Svako novo podrhtavanje tla tera ljude nazad na ulice, udaljava ih od domova i komplikuje procenu koji objekti su još bezbedni za boravak.

U takvim uslovima i potres jačine tri ili četiri stepena može izazvati paniku, naročito u gradovima i mestima gde su zgrade već napukle ili delimično urušene.

Broj mrtvih porastao na 1.450

Predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez izjavio je da je broj žrtava razornih zemljotresa porastao na 1.450.

Broj povređenih dostigao je 3.150.

To su najteže potvrđene brojke do sada i one pokazuju razmere katastrofe koja je pogodila sever zemlje.

Spasilačke ekipe su tokom vikenda uspele da izvuku najmanje 33 žive osobe iz ruševina, ali se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale.

Zbog toga se konačan bilans tragedije i dalje ne zna.

Skoro 1.500 objekata oštećeno

Ujedinjene nacije saopštile su da je u snažnim zemljotresima na severu Venecuele oštećeno skoro 1.500 objekata.

Više od 3.100 porodica je raseljeno.

U pogođenim mestima ljudi spavaju na otvorenom, u privremenim skloništima ili kod rođaka, jer mnogi ne smeju da se vrate u stanove i kuće.

Za porodice koje su izgubile domove, upozorenje USGS-a znači da se ne bore samo sa posledicama već pretrpljene katastrofe, već i sa mogućnošću da novi udar dodatno uništi ono što je ostalo.