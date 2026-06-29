Sezona pripreme ajvara uveliko počinje, a domaćice sa juga Srbije i ove godine ističu isto pravilo – uspeh ovog zimskog specijaliteta počinje već pri izboru paprike. Prava sorta, kažu, pravi razliku između prosečnog i vrhunskog ajvara.

Kako izabrati pravu papriku za ajvar?

Prema iskustvu iskusnih domaćica, paprika za ajvar treba da bude potpuno zrela, neoštećena i mesnata. Takav plod daje najbogatiji ukus i najbolju teksturu gotovog proizvoda.

Posebno se preporučuje paprika koja je „suva“ i čvrsta, jer se tokom pečenja na roštilju manje raspada i ne ispušta višak tečnosti. Idealne su pljosnate sorte koje se lako peku i jednostavno ljušte nakon termičke obrade.

Ukoliko je moguće, prednost treba dati organski gajenim starim sortama, poznatim kao „ajvarke“, koje imaju intenzivniji ukus i čvršću strukturu.

Kurtovska kapija – kraljica ajvara

Jedna od najcenjenijih sorti za pripremu ajvara je Kurtovska kapija. Ova paprika je čest prvi izbor među proizvođačima ajvara.

Plodovi su dugi oko 12 do 15 centimetara i teški približno 70 grama. Odlikuje je tanka pokožica, zbog koje se veoma lako ljušti nakon pečenja.

Kurtovska kapija ima blago sladak ukus i izraženu aromu, a zbog niskog sadržaja vode idealna je za pečenje i preradu. Boja ploda prelazi iz tamnozelene u tehnološkoj zrelosti u jarko crvenu kada potpuno sazri.

Paprika Amfora – krupna i mesnata

Sorta Amfora takođe je vrlo cenjena za ajvar. Daje krupne, pljosnate plodove blago povijenog vrha.

Plodovi su slične dužine kao kod Kurtovske kapije, ali znatno teži – oko 100 grama, uz širinu od 5 do 6 centimetara.

Zbog svoje veličine i mesnatosti, Amfora je pogodna za pečenje i daje izdašan prinos pri pripremi zimnice.

Paprika Šilja – svestrana i slatka

Sorta Šilja smatra se veoma svestranim izborom. Pored ajvara, često se koristi i za punjenje, salate i sataraš.

Plodovi su duguljasti i mogu biti teški od 160 do 300 grama, sa izraženom crvenom bojom u zrelosti. Biljka je bujna i rodna, a paprika se ističe prijatno slatkim ukusom.

Zahvaljujući ovim karakteristikama, Šilja je čest izbor domaćica koje žele da dobiju bogat i aromatičan ajvar.