Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov za 2026. godinu, a zahtevi se podnose od danas do 29. jula, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. godine do 31. marta 2026. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić pozvao je sve stočare koji ispunjavaju uslove da iskoriste ovu meru podrške i blagovremeno podnesu zahteve.

"Proizvodnja teladi za tov ima važnu ulogu u razvoju našeg govedarstva i zato želimo da država bude pouzdan oslonac onima koji ulažu u svoja stada i planiraju dugoročnu proizvodnju. Naš cilj nije samo isplata podsticaja, već da stvorimo uslove da domaća stočarska proizvodnja bude stabilnija, konkurentnija i ekonomski održiva. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da kreira mere koje će podsticati razvoj stočarstva i obezbediti još veću izvesnost za naše proizvođače", naglasio je Glamočić.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.