Pop zvezda Milica Pavlović napravila je opštu pometnju među fanovima kada je sa svog Instagram naloga obrisala više od 6.000 objava, a nekoliko dana nakon toga objavila najavu za svoj šesti po redu studijski album. Bura se nije stišavala, a najvatreniji fanovi, koji su već danima u niskom startu nisu prestajali da spekulišu o datumu izlaska njenog projekta.

Ipak, čekanju je došao kraj jer je Milica konačno dala odgovor!

Inovativnim kaverom albuma kao i spiskom pesama, ona je još jednom uspela da skrene pažnju i dokaže zbog čega se razlikuje od ostatka srpske estrade, ali i najavi svoj šesti projekat za 25. jun.

U crvenom, providnom trikou, pop zvezda nalazi se na krovu aviona koji nosi njeno ime, a album pod nazivom "Caka" kako se zove i jedna od deset pesama sa istoimenog albuma sasvim sigurno najavljuje ozbiljne promene u njenoj karijeri.

Ono što je pored inovativnog kavera privuklo pažnju jeste činjenica da je mlada zvezda objavila i ime jedanaeste pesme koja pripada ovom albumu , ali po svemu sudeći biće objavljena kasnije.

Bez imalo sujete, Milicu je podržao veliki broj kolega u komentarima ispod objave, dok su oni drugi lajkovali i time joj stavili do znanja da su spremi za let njenim avionom.

Nikolija Jovanović i Relja Popović prvi su se oglasili na temu njenog novog albuma, a zatim su se komentari i lajkovi Džejle Ramović, Rade Manojlović, Filipa Mitrovića, Ane Sević, Bojana iz Lexington benda, Zorane Mićanović i mnogih drugih samo nizali.

Pop zvezda je u jednom od odgovora, svojim kolegama poručila da na ovaj let prima samo hrabre putnike, te da se nada da su na vreme rezervisali karte.

Duhovita i spontana, kao uvek, ovim komentarom Milica je izazvala dodatne reakcije.

Spisak autora koji će se naći na albumu "Caka" još uvek nije poznat, a ono što je Milica nedavno otkrila jeste da je veći deo pesama za nju uradio svetski priznat kompozitor i producent iz Grčke Fivos koji sa njom deli istu viziju kada je muzika u pitanju, pa tako zajedničkim snagama ne prate trendove, već ih diktiraju, što album "Caka" stavlja u najiščekivaniji.

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