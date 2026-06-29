Nakon događaja, Zoran Milanović dao je izjavu medijima, prenosi N1.

Komentarišući presudu u slučaju kredita u švajcarskim francima, Milanović je rekao:

„Cela ta saga oko švajcarskog franka jedan je od rezultata rada moje Vlade. Saterali smo banke, koje su gulile građane, u ćošak, iz kojeg su se one kasnije prilično lako izvukle, ali su ljudi ipak dobili nešto novca nazad. Sve je to trebalo da ode i korak dalje u realizaciji, ali za to već dugo nisam nadležan.“

Nije želeo da komentariše novi paket mera Vlade za borbu protiv inflacije.

„Hajde da pričamo o nečemu drugom. Iz kog ste vi medija?“, upitao je novinarku.

Oduzeto odlikovanje

Milanović se osvrnuo i na oduzimanje odlikovanja Branimiru Glavašu:

„Kada sam mu vraćao odlikovanja, pošto ga je Ustavni sud proglasio nevinim dok se postupak ponovo ne okonča, rekao sam mu da ću mu, ukoliko se postupak ponovo završi pravosnažnom presudom, odlikovanja ponovo oduzeti. U nečemu bih čak mogao da se složim s njim ili njegovim advokatom – ni ja nisam najsrećniji praksom po kojoj odlikovanje oduzima onaj ko ga nije ni dodelio. Sud je odlučio kako je odlučio, a ja se ovde ponašam formalno. Istina je da mu je odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrednim, a Tuđman mu ga ne može oduzeti jer više nije živ. Postupio sam onako kako sam i najavio i od toga ne želim niti mogu da odustanem.“

Govoreći o Svetskom prvenstvu, rekao je da neće putovati da gleda utakmice hrvatske reprezentacije:

„Plenković vodi čitavu hordu, to nije za putovanje. Gledaću odavde, kao i svi drugi.“

Potom je ponovo kritikovao premijera Andreja Plenkovića:

„Predsednik Vlade sikće na sve živo oko sebe i ponovo je na primitivan način komentarisao neprijatnu situaciju oko vojne parade u Parizu. Hrvatska je dobila nekakav poziv, koji je Plenković dobio od Makrona početkom maja, ali o tome nije rekao ništa sve do pre nekoliko dana. Reč je o pozivu za vojnu paradu u Parizu, koja izgleda kao nekadašnji Dan mladosti, na koju bi trebalo da ode Hrvatska vojska.

Hrvatska vojska može da se pokrene samo na osnovu naređenja, a to naređenje ne izdaju ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, već ja, kada procenim da je to potrebno. U 99 odsto slučajeva ne preduzimam ništa, ali u kritičnim situacijama reagujem. Ne znam koga Plenković misli da pošalje u Pariz, možda mažoretkinje, koje poštujem, ali vojnici ne mogu da idu ako ja to ne dozvolim.

Prema Ustavu i zakonima Hrvatske, oružane snage predstavlja vrhovni komandant. Šta tu nije jasno? Vojska neće ići“, poručio je Milanović.

Naveo je i razloge zbog kojih hrvatska vojska neće učestvovati, a jedan od njih je i činjenica da je Hrvatska nedavno održala sopstvenu vojnu paradu.

„I Srbija je pozvana na taj 'Dan mladosti' u Parizu. Hteo sam da sve to prođe u tišini, a Plenković preti mlitavom motkom, ali biće onako kako ja kažem. Neka Plenković obuče uniformu i neka tamo maše hrvatskom zastavom.

Želimo poštovanje. Plenković kaže da su Francuzi preleteli preko Jaruna, a kada je trebalo doneti zastavu i biti među hrvatskim saveznicima, njih nije bilo. A zašto ih nije bilo? Zato što trguju sa Beogradom“, rekao je Milanović.