Policija države Zapadna Australija saopštila je da su pilota, jedinog putnika u avionu, pronašle hitne službe i proglasile mrtvim na licu mesta, prenosi australijski ABC.
Portparol Australijskog biroa za bezbednost saobraćaja potvrdio je da je upoznat sa nesrećom i rekao da je istraga u toku.
Snimci iz vazduha prikazuju nekoliko policajaca kako procenjuju mesto nesreće, dok je vatrogasno vozilo bilo parkirano u blizini.
Došlo je do značajne štete na prednjem delu aviona, dok su delovi letelice bili prekriveni zelenim čaršavima.
Krila su takođe oštećena, a pojedini delovi aviona su bili zgužvani.
Odeljenje za vatrogasne i hitne službe saopštilo je da su tri ekipe poslate na lice mesta. Tačan uzrok pada još nije poznat.
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