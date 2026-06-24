Policija države Zapadna Australija saopštila je da su pilota, jedinog putnika u avionu, pronašle hitne službe i proglasile mrtvim na licu mesta, prenosi australijski ABC.

Portparol Australijskog biroa za bezbednost saobraćaja potvrdio je da je upoznat sa nesrećom i rekao da je istraga u toku.

Snimci iz vazduha prikazuju nekoliko policajaca kako procenjuju mesto nesreće, dok je vatrogasno vozilo bilo parkirano u blizini.

Došlo je do značajne štete na prednjem delu aviona, dok su delovi letelice bili prekriveni zelenim čaršavima.

Krila su takođe oštećena, a pojedini delovi aviona su bili zgužvani.

Odeljenje za vatrogasne i hitne službe saopštilo je da su tri ekipe poslate na lice mesta. Tačan uzrok pada još nije poznat.

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