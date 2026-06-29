Povređeni su zbrinuti u bolnicama, dok je 196 stanovnika evakuisano i privremeno premešteno, prenela je Sinhua.

Zemljotres se dogodio jutros u 00.12 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od oko šest kilometara, naveo je Kineski centar za mrežu zemljotresa.

Lokalni štab za vanredne situacije je saopštio da su spasilačke i sanacione operacije organizovane i da su u toku.

Kineska administracija za zemljotrese pokrenula je hitni odgovor trećeg nivoa nakon potresa.

Nadzorne kamere iz domova i prodavnica snimile su trenutke zemljotresa. Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vide stvari kako padaju u prodavnici tokom zemljotresa, kao i oštećena zgrada.

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