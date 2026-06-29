Pošto je u njima postalo jasno da su ih svi provalili i da su shvatili da im je jedina politika ona protiv interesa Srbije, blokaderi su već danas nastavili ono što najbolje umeju - da pljuju Srbiju, Srbe i sve što je srpsko.

Jedan od prvih blokadera na lažovskoj N1 koji se danas javio je Dušan Čavić, čovek koji vodi "čuveni" Arhiv javnih skupova i poznati nasilnik koji napada pristalice Srpske napredne stranke.

On je na lažovskoj N1 ponovo pokazao pravo lice blokadera.

"Tamo gde ima u većem broju pripadnika srpskog naroda, van Srbije, na ovim regionalnim prostorima, tu su neki problemi", rekao je Čavić.

Ovom izjavom je jasno stavio do znanja da je za njega srpski narod, ma gde god se nalazio kriv za sve.

Ovakva antisrpska histerija apsolutno ništa novo, pošto smo navikli na to. Ali je komično to što ona sada dolazi od čoveka koji redovno obmanjuje ljude lažnim brojkama o broju blokadera na protestima.

Kako Arhiv javnih skupova pokušava da predstavi debakl kao uspeh?

Kako bi održao moral posrnulih blokadera, od njih se krije realan broj ljudi koji se okupio na protestu.

Umesto da govori o stvarnom broju prisutnih, poseže se za metodom relativizacije. Naime, Arhiv javnih skupova objavio je na svom nalogu na mreži Iks da je na blokaderskom protestu "Sve se vidi na Vidovdan", održanom u Kraljevu, bilo oko 5.700 ljudi. Kao vreme najveće posećenosti naveli su 19.30 časova, iako je skup zakazan za 18.00 časova.

Međutim, zatim su izneli tvrdnju da je taj broj "srazmeran kao da je u Beogradu na ulice izašlo 128.000 ljudi", pokušavajući da skup predstave kao veliki uspeh.

Takvo poređenje bilo bi logično jedino kada bi na protestu bili isključivo građani Kraljeva. Međutim, upravo su organizatori danima pozivali građane iz cele Srbije da dođu u Kraljevo. Na društvenim mrežama organizovan je prevoz iz Beograda, Novog Sada, Čačka, Novog Pazara i drugih gradova, a brojni aktivisti doputovali su organizovano.

Zbog toga poređenje sa brojem stanovnika Kraljeva gubi smisao. Ako je skup bio regionalni ili nacionalni, na koji su pozivani ljudi iz cele Srbije, onda se njegova posećenost ne može predstavljati kao da odražava samo odziv građana jednog grada.

Drugim rečima, ista računica bi mogla da važi samo pod pretpostavkom da su se na Trgu srpskih ratnika okupili isključivo Kraljevčani. Kako to očigledno nije bio slučaj, postavlja se pitanje na čemu je zasnovana metodologija kojom je izveden zaključak da je 5.700 ljudi ekvivalent okupljanju 128.000 građana u Beogradu.

Upravo zbog toga kritičari ocenjuju da ovakve procene više služe kreiranju političkog utiska nego objektivnom prikazu broja okupljenih.

Snimak možete pogledati OVDE.

(24sedam.rs)