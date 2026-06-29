Sjedinjene Američke Države se drže svog predloga i nisu odustale toga da Italijan Antonio Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je u Jutarnjem programu televizije RTRS naglasio i da će postavljanje novog visokog predstavnika morati da prate određeni ustupci.

"S druge strane EU će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke – pre svega da moraju ostati Bonska ovlašćenja", počeo je Vranješ.

"Smatraju da je potrebno se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2, i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Isto tako da se zaobiđe Savet bezbednosti UN, dakle da PIK bira visokog predstavnika", dodao je.

Prema njegovim rečima Amerikanci nisu bili spremni da prihvate uslove koje žele da im nametnu London, Brisel, Pariz i Berlin.

"Postoji još jedan scenario, da se ne dogovore, i u tome slučaju imali bismo v.d. visokog predstavnika, do imenovanja novog, a to je supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok. Ali Amerikanci su jasno poručili da od 1. jula ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH", naglasio je Vranješ.

Prema medijskim navodima, razgovori su odgođeni do kraja juna, a u fokusu su dva kandidata – Zanardi, koji je italijanski kandidat i francuski diplomata Rene Trokaz.

Istovremeno, iz Republike Srpske stižu stavovi da PIK nema ovlašćenje da imenuje visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je pitanje legitimiteta i načina izbora ključno za buduće odnose u BiH.