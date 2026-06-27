Muškarac je preminuo nakon što su ga tokom leta kompanije sa Kipra za Mančester savladali putnici i članovi kabinskog osoblja zbog agresivnog ponašanja.

Reč je o 35-godišnjem Kalumu Keru iz Voringtona, koji je, prema navodima svedoka, pre ukrcavanja konzumirao veću količinu alkohola, a tokom leta postajao sve agresivniji i pravio ozbiljne probleme.

Incident je, kako tvrde putnici, počeo svađom sa devojkom, zbog čega je kabinsko osoblje odlučilo da je premesti na drugo sedište. Nakon toga Ker je ustao i počeo da šeta prolazom između sedišta, udara po pregradama iznad glava putnika i viče na ostale putnike.

Situacija je eskalirala kada je glavom udario jednog putnika koji ga je, prema tvrdnjama svedoka, predugo posmatrao, a zatim je počeo da preti i drugim putnicima. Zbog opasnosti po bezbednost leta, trojica ili četvorica putnika priskočila su u pomoć stjuardima i zajedno su uspeli da ga obore i zadrže na zadnjem delu aviona do sletanja.

Jedan od putnika ispričao je da je po sletanju na aerodrom u Mančesteru nastala potpuna tišina.

- Vikao je gotovo tokom celog leta, a onda je odjednom utihnuo. Čim smo sleteli, policija je utrčala u avion, otišla pravo ka zadnjem delu letelice i navukla zavesu. Mogli smo da vidimo kako pokušavaju da ga reanimiraju. Jedan policajac je doneo defibrilator, drugi medicinsku opremu - rekao je svedok.

Putnicima nije bilo dozvoljeno da napuste avion više od sat vremena, nakon čega su autobusima prevezeni u posebnu prostoriju, gde su morali da daju izjave o događaju.

Kalum Ker je hitno prebačen u bolnicu, gde je preminuo narednog dana.

Policija Velikog Mančestera saopštila je da je slučaj prosleđen Nezavisnoj kancelariji za postupanje policije, koja će ispitati postupke i odluke policijskih službenika kako bi utvrdila sve okolnosti smrti muškarca.

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