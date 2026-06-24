Let će trajati oko 20 sati i biće najduži komercijalni direktni putnički let na svetu.

Prvi direktan let od Australije do Evrope

Ovaj istorijski let obavljaće novi Airbus A350-1000ULR avion, koji je upravo završio prvi probni let i ulazi u dvomesečni period testiranja.

Trasa Sidnej–London duga je oko 17.015 kilometara i po prvi put će omogućiti putovanje između Australije i Evrope bez presedanja.

Pored Londona, Kvantas planira i direktnu liniju Sidnej–Njujork.

Kreveti i velnes zona u avionu

Za udobnost putnika, avion će imati smanjen kapacitet (238 putnika umesto 300), više prostora za noge i posebne „velnes zone” sa prostorima za istezanje, vežbe i hidrataciju. Prva klasa biće opremljena sedištima koja se pretvaraju u krevete, privatnim prostorom i naprednim sistemom kontrole ambijenta.

Za ovu rutu Qantas uvodi specijalno modifikovan Airbus A350-1000ULR, avion dizajniran za ultra-duge relacije. Unutrašnjost je potpuno prilagođena višesatnom letu i putničkoj udobnosti, sa naglaskom na prostor, odmor i dobrobit putnika.

Avion ima smanjen kapacitet od 238 putnika (umesto standardnih oko 300), kako bi se obezbedilo više ličnog prostora i udobnosti u svim klasama.

Ono što ovaj let izdvaja nisu samo luksuzna sedišta, već i posebni sadržaji namenjeni dugotrajnom boravku u vazduhu.

Kompanija Kvantas uvodi tzv. „vlenes zone” – zajednički prostor između kabina u kojem putnici mogu: raditi lagane vežbe i istezanje, pratiti vođene vežbe na ekranima i koristiti prostor za kretanje tokom leta. Moći će i da se osveže raznim napicima, a cilj je da se smanje umor i negativni efekti dugog sedenja tokom leta koji traje oko 20 sati, piše Time Out.