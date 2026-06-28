Zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje 13 kilometara istočno od Zadra, saopštila je Seizmološka služba Hrvatske.

- Seizmološka služba zabeležila je u 11 sati i 25 minuta slab potres sa epicentrom 13 kilometara istočno od Zadra. Magnituda potresa je iznosila 2.4 stepena po Rihterovoj skali - navodi se u saopštenju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Dodaje se da je zemljotres u epicentru bio intenziteta III stepena Evropske makroseizmičke skale (EMS), što se klasifikuje kao slab potres.

Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) naveli da se potres osetio uz snažnu tutnjavu, koju su pojedini opisali kao grmljavinu ili zvuk eksplozije, praćenu kratkotrajnim podrhtavanjem tla.