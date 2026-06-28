Potres u Venecueli, koji se dogodio na dubini od 10 kilometara, je pogodio područje oko 70 kilometara udaljeno od prestonice Karakasa.

S obzirom na katastrofu koja se pre tri dana dogodila u Venecueli, ovaj udar izazvao je veliki strah kod ljudi kojis u ga osetili.

Među komentarima na portalu EMSC svedoci navode da je bio kratak, ali jak.

"Bože, pomiluj nas!", jedan je od komentara Venecuelanaca zbog najnovijeg zemljotresa.

Podsetimo, dva jaka zemljotresa su pogodila Venecuelu 24. juna 2026. godine, u razmaku od oko 40 sekundi. Prvi je imao magnitudu od 7,2, adrugi oko 7,5 Rihtera.

Spasilačke akcije su u toku, a do sada je pronađeno više od 1.400 žrtava.