Ona je za Tanjug kazala da maksimalna magnituda zemljotresa u Srbiji može da bude oko šest stepeni. Mladenović je govoreći o razornom zemljotresu koji je nedavno pogodio Venecuelu, objasnila da se radi o dva odvojena, ali povezana zemljotresa, magnituda 7,2 i 7,4, koji su usledili jedan za drugim.

"Ovakvi događaji poznati su kao parovi zemljotresa ili dubleti. Nastaju na povezanim rasedima, kada jedan zemljotres pokrene drugi. To nije česta pojava, ali nije ni bez presedana. Slična situacija dogodila se i u Turskoj pre nekoliko godina", rekla je Mladenović.

Ona je objasnila da su oba zemljotresa bila relativno plitka, na dubini od oko 10 kilometara, zbog čega je velika količina oslobođene energije brzo stigla do površine i izazvala snažno podrhtavanje tla koje je moglo da utiče na objekte.

Prema njenim rečima, jačem osećaju potresa doprinela je i geologija terena, odnosno sedimenti koji su mogli da povećaju amplitudu talasa, tako da se potres jače osetio, dok su razmere razaranja dodatno povećali gradnja koja nije bila kvalitetna i nije mogla da amortizuje takve zemljotrtese.

Mladenović je istakla i da su posebno opasni površinski seizmički talasi koji izazivaju horizontalna pomeranja tla, jer takvo kretanje znatno više opterećuje građevine nego vertikalni potresi.

Šta je izazvalo zemljotrese u Venecueli?

Govoreći o uzrocima zemljotresa u Venecueli, ona je rekla da se ta oblast nalazi u blizini granice četiri tektonske ploče koje se kreću jedna u odnosu na drugu, gde se tokom vremena akumulira velika količina energije koja se oslobađa pomeranjem duž raseda.

Kako je naglasila, nakon glavnih zemljotresa može da se očekuje da će tamo uslediti brojni naknadni udari, koji bi mogli da traju mesecima. Komentarišući procene o mogućem broju žrtava, Mladenović je rekla da se takve prognoze zasnivaju na statističkim modelima i iskustvima iz ranijih sličnih katastrofa, ali da je teško unapred proceniti njihovu pouzdanost u konkretnom slučaju.

Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severnu obalu Venecuele noći između petka i subote, sa epicentrom 86 kilometara severozapadno od glavnog rada Karakasa, a kako je saopštio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara.

U noći između srede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povređeno 3.360 osoba. Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo.

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