Četrdesetšestogodišnji muškarac nestao je dok se kupao u jezeru Borovik zapadno od Đakova u subotu uveče, saopštila je hrvatska policija.

Potraga za njim je u toku.

- Policijski službenici, uz pomoć ronilaca Osiječke specijalne i interventne policijske jedinice, nastavljaju potragu za nestalim 46-godišnjakom. Operativna dežurna jedinica Policijske stanice Đakovo primila je sinoć u 20:20 prijavu da je 46-godišnji muškarac nestao dok se kupao u jezeru Borovik - navodi se u saopštenju policije.

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