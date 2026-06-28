Govoreći na donatorskom skupu Demokratske stranke u saveznoj državi Merilend, Bajden je optužio Trampa da koristi predsedničku funkciju za lično bogaćenje

"Nisu to samo njegovi projekti sujete, rušenje istočnog krila Bele kuće praveći prostor za njegovu balsku dvoranu, stavljanje njegovog imena na Kenedi centar, izgradnja luka u njegovu čast, čak i angažovanje sopstvenog majstora za bazene da popravi reflektujući bazen. Vau! Kakav gubitnik", rekao je Bajden prisutnima na gala večeri, koja je održana u kazinu u Merilendu, prenosi CNN.

On je ocenio da je renoviranje Memorijalnog reflektujućeg bazena u Vašingtonu "simbol nesposobnosti i narcisoidnosti" aktuelne administracije.

"Ovaj reflektujući bazen odražava nešto još gore od narcizma i nesposobnosti u srži ove administracije. To je korupcija, korupcija, drska, očigledna korupcija. Korupcija u razmerama kakve nikada ranije nisu viđene u američkoj istoriji ni u jednoj administraciji", istakao je bivši predsednik SAD.

Bajden je takođe ocenio da je Tramp narušio međunarodni ugled Sjedinjenih Američkih Država i optužio ga za slabljenje NATO saveza, kao i da je "izabrao (ruskog predsednika) Vladimira Putina umesto američkih saveznika".

On je pozvao pristalice Demokratske stranke da se "podignu i nastave borbu", ističući da i dalje aktivno podržava stranku uprkos tome što nije u vlasti.

"Svima vama koji volite našu zemlju, moja poruka večeras je jasna i jednostavna: Ustanite, dođavola. Ustanite sada. Nastavite ovu borbu!", poručio je Bajden, što je izazvalo aplauz okupljenih.

Od napuštanja Bele kuće 2024. godine, Bajden je u više navrata kritikovao aktuelnog predsednika SAD, prihvatajući pozive za skupove u Merilendu, Južnoj Dakoti i svojoj matičnoj državi Delaver u poslednjih mesec dana kako bi pokušao da okupi demokrate tokom Trampovog drugog mandata, navodi američki TV kanal.