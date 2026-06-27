Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli povećao se na 1.430, a povređeno je 3.238 osoba, saopštio je danas predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

On je rekao da su 3.142 osobe ostale bez krova nad glavom nakon zemljotresa, preneo je Skaj njuz.

Rodrigez je saopštio u petak da je najmanje 920 osoba poginulo u zemljotresima.

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe.

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja.

Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.

Vlada Venecuele saopštila je danas da je u zemlju stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživelima posle zemljotresa.