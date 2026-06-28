Jedanaestogodišnji dečak izvučen je živ iz ruševina u Karabaljedi, na severu Venecuele, tri dana nakon smrtonosnih zemljotresa koji su pogodili region, objavila je privremena predsednica zemlje, Delsi Rodrigez, a prenosi AFP.

- Pre nekoliko minuta, jedanaestogodišnji dečak je spašen u Karabaljedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venecuelu“, napisala je Rodrigez na X, prilažući video snimak spasavanja deteta.

Novorođenče staro 18 dana i njegova majka spašeni su iz ruševina u petak uveče.

„Uglavnom sada iskopavamo beživotna tela, ali, hvala Bogu, ponekad ipak pronađemo preživele“, rekao je spasilac u gradu Plaja Grande za AFP.

Najmanje 1.430 ljudi je poginulo u dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale koji su u sredu pogodili sever zemlje, prema najnovijim podacima, a više od 50.000 se još uvek vodi kao nestalo. Zemljotres je pogodio sedam miliona ljudi, prema podacima UN.