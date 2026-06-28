Broj žrtava u Venecueli usled razornih zemljotresa porastao je na 1.430, prema rečima predsednika Narodne skupštine Horhea Rodrigeza.

„Već smo izbrojali 1.430 naše braće i sestara koji su, nažalost, poginuli. Naši zagrljaji i saučešće upućeni su njihovim porodicama i voljenima“, rekao je on tokom brifinga emitovanog na nacionalnoj televiziji.

Rodrigez je napomenuo da je 3.238 žrtava dobilo medicinsku pomoć. Vlasti su takođe registrovale 3.142 porodice koje su ostale bez krova nad glavom. Smeštene su u skloništa i pružena im je neophodna pomoć.

Medicinsko osoblje je sprovelo preko 12.000 mobilnih konsultacija u područjima katastrofe. Više od 5.000 ljudi je dobilo pomoć u centrima za primarni medicinski pregled.

Novi strani medicinski i spasilački timovi pridružili su se međunarodnom odgovoru, čime je broj stranih spasilaca porastao na 2.242.

Podsećanja radi, 25. juna, Venecuelu su pogodila dva snažna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale. Desetine kuća su uništene, a značajna šteta je vidljiva u Karakasu i na severu zemlje.

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